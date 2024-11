Kärntner Ärzte operieren und helfen in Afrika

So trat auch heuer ein Team – hauptsächlich aus Kärnten – die Reise nach Nigeria an. „Wir nahmen insgesamt 16 Koffer mit gespendeten Hilfsgütern mit, um sie dem St. Mary’s Children and Community Hospital zu übergeben“, berichten die Ärzte Christoph Arneitz, Simone Senica, Max Lanner, Julia Lanner, Nina Kribitz und Teresa Angerer stolz. Auch die Medizintechniker Christoph Göttlicher und Silvia Hackl waren bei der Afrika-Mission dabei.