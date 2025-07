Almgras wird durch Wanderschritte verdrängt

An die 100 Pflanzen hat das Team um Naturpark-Rangerin Birgit Pichorner bereits ins Geröll gesetzt; Humus aus dem Alpengarten wurde dazugegeben. Im Herbst und im nächsten Frühjahr wird wieder gepflanzt. Naturpark-Geschäftsführer Robert Heuberger ist optimistisch, so der Erosion entgegenwirken zu können. „Eine tolle Gelegenheit, bei einem Naturschutzprojekt am Dobratsch mitzuwirken“, so Alpengarten-Obfrau Erika Winkler