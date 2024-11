Runter vom Gas

Reserven müssen über Winter bringen

Die jüngste Eskalation: Nach einem Schiedsspruch haben wir, anstatt die Diplomatie zu bemühen, die Gas-Zahlungen an Russland eingefroren. Die erwartbare Reaktion: Russland hat den Gashahn abgedreht. Spannend wird sein, ob die Reserve in den Gasspeichern ausreicht, um uns über den Winter zu bringen und die Energiepreise unten zu halten. De facto riskieren wir gerade sehr viel. Mitten in der längsten Rezession der Zweiten Republik.