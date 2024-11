Scholz hat erstmals wieder mit Putin telefoniert

Ukraine weiter den Rücken gestärkt

Scholz habe auch die unverbrüchliche Entschlossenheit Deutschlands bekräftigt, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen. Scholz hatte am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Laut Hebestreit will Scholz ihn nun auch im Nachgang erneut anrufen. Mit Putin hatte er zuletzt am 2. Dezember 2022 telefoniert.