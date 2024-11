Polit-Prominenz versammelt sich in Traunkirchen

Eine noble Adresse

Noble Adresse und Ort der Aufzeichnung war die Terrasse des Hotels „Das Traunsee“ direkt am Seeufer. Ganz so nobel wird es Ende November nicht sein, wenn Landeshauptmann Thomas Stelzer nach Traunkirchen lädt. Am 26. und 27. November findet dort die Landeshauptleutekonferenz statt, für die es schon jetzt von fast allen Landeschefs eine Zusage gibt. Wer sich noch etwas bitten lässt, ist der steirische LH Christopher Drexler, der in den Tagen danach die für die ÖVP in der Steiermark wohl schwierigste Wahl zu schlagen hat: Die FPÖ ist dort in Umfragen haushoch vorne. Gut möglich ist daher, dass der oberste Schwarze der Steiermark künftig nicht mehr am Tisch der Landeschefs Platz nehmen darf.