Berühmtes Buch minimalistisch aufbereitet

Eben diese Schauspielerin gestaltete am Freitagabend eine Lesung mit Marlen Haushofers Roman bei den Montforter Zwischentönen, nachdem Gedeck in Feldkirch schon zu Weihnachten 2019 das Publikum mit ihrer authentischen und gewinnenden Art zu bezaubern wusste. In einem schlichten schwarzen Kleid saß sie nun vorne in der Kapelle der Privathochschule Stella und las Ausschnitte aus dem Roman Haushofers so eindringlich wie zurückgenommen.