Neue Ermittlungen im Fall der Koloskopie-Toten

Richter-Senat folgte Antrag von Opfer-Anwalt

Für Opfer-Anwalt Stefan Rieder vom Weißen Ring wäre es „verwunderlich, wenn in dieser Sache strafrechtlich nichts dran wäre“. Der Advokat beantragte aufgrund der Widersprüche in den Gutachten die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Und ein Drei-Richter-Senat des Landesgerichtes folgte seiner juristischen Meinung und ordnete die Fortsetzung an. Zudem werde nun auch gegen einen weiteren Arzt ermittelt, merkt Rieder an.