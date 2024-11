Lenker (35) ohne Schein, aber mit Handy in Hand

Da hatte die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei eindeutig den richtigen Riecher: Am Donnerstagvormittag fiel den Gesetzeshütern in Tirol die auffällige Fahrweise eines Klein-Lkw auf. Der Lenker, ein 35-jähriger Ungar, war ohne Führerschein unterwegs, die Zulassung vom Fahrzeug war längst abgelaufen und der Mann hatte auch nach das Handy in der Hand.