Songtexte „geklaut“: GEMA klagt gegen OpenAI

OpenAI hat sich zum weltweit führenden Anbieter im Bereich generativer KI entwickelt und erwirtschaftet mittlerweile Umsätze in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar jährlich. Im Jahr 2024 strebt das Unternehmen Umsätze von bis zu fünf Milliarden Dollar an. Der GEMA zufolge wurde ChatGPT unter anderem auch mit urheberrechtlich geschützten Texten trainiert, darunter Songtexte aus dem Repertoire der rund 95.000 Mitglieder der Verwertungsgesellschaft. Vergütet worden seien sie für die Nutzung ihrer Werke bislang jedoch nicht, so der Vorwurf.