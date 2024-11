Güterverkehr bleibt entlang des Wörthersees

Für Kärntner Politiker ist das letzte Wort noch nicht gesprochen

„Die ÖBB lässt die Kärntner Bevölkerung einmal mehr schamlos im Stich. Diese rücksichtslose Vorgehensweise auf dem Rücken eines Bundeslandes werde ich so nicht hinnehmen“, übt Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig harsche Kritik an den Aussagen der ÖBB. Demnach seien sowohl eine eigene Güterbahntrasse für den Zentralraum als auch ein Fernverkehrshalt in Kühnsdorf bei der ÖBB endgültig von Tisch. Schuschnig will weiter für die Aufnahme einer Güterbahntrasse in den ÖBB-Rahmenplan kämpfen.