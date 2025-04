KAC kam in Salzburg mit 0:4 unter die Räder

Doppelte Überzahl vergeben

Am Ende versuchte die Furey-Truppe alles, um noch einmal in die Partie zu finden – aber es jubelten erneut die Salzburger. Verteidiger Lewington tauchte völlig alleine vor KAC-Goalie Dahm auf und traf unhaltbar zum 4:0 ins kurze Eck. In Minute 54 hatten die Klagenfurter für 1:50 Minuten eine doppelte Überzahl, agierten mit fünf Cracks gegen drei Salzburger. Da rettete einmal die Querlatte für Salzburg-Goalie Tolvanen, dann der gebürtige Finne selbst – jeweils bei Schüssen von Fraser (55.). Und so blieb‘s bei der 0:4-Niederlage aus Sicht der Rotjacken – und in der Final-Serie liegt man bereits mit 0:2 zurück und ist am Dienstag daheim unter Zugzwang.