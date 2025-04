Ansiedelung soll Frequenz nach Klagenfurt bringen

Während sich Insolvenz-Meldungen häufen und das Leerstandsproblem in den meisten Städten und Gemeinden immer größer wird, gibt es aus der Landeshauptstadt Klagenfurt auch Positives zu berichten. In der Bahnhofstraße ist wieder neues Leben eingezogen – wo einst im „Steckenpferd“ Kinderherzen beim Anblick der vielen Spielwaren höher schlugen und danach die Firma Physiotherm ihre Infrarotkabinen verkaufte, ist in den vergangenen Monaten ein Bürokomplex entstanden. Lange wurde gerätselt, wer in das attraktiv gelegene Gebäude in der Innenstadt einziehen wird.