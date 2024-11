Tennis-Krise in Kärnten! Kein Koubek-Erbe in Sicht

Jugend wird forciert

Stefan Koubek ging bereits im Alter von 15 Jahren von Kärnten in die Südstadt: „Bis 14 kannst du dich überall beweisen, dann musst du den Absprung in eine Akademie schaffen, wo du gute Konkurrenz hast – anders wird’s schwer!“ Im vergangenen Sommer beteiligte er sich an einer Initiative des Kärntner Verbandes, die Jugend zu forcieren. „Wir setzen bei den Kids ab der U8 an – da wird man Ergebnisse erst in ein paar Jahren sehen“, betont Martin Thaler, seit einem Jahr Vizepräsident im neuen KTV-Vorstand. In den letzten Jahren wurde in der Jugendarbeit vieles versäumt, nun soll ein Aufschwung her. Thaler: „Um Großprojekte zu verwirklichen, fehlt leider das Geld. Aber wir wollen, dass Klubs, Trainer und Spieler mehr zusammenarbeiten – im Winter bieten wir vermehrt Kadertrainings an.“