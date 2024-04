Koubek: „Darf nicht sein, dass wir Alten siegen!“

„Krone“:Stefan, aus deiner Wiener Heimat auf die Kärntner Tennisplätze. Was ist vom Jugend-Training des Kärntner Verbandes dieses Wochenende im Warmbad Villach zu erwarten?

Stefan Koubek: Vizepräsident Tine Thaler hat mich gefragt, ob ich dabei sein will – und ich habe mich sehr über seinen Anruf gefreut. Wir sind früher in unserer Tennis-Jugend immer gemeinsam im Bus zu Turnieren gefahren. Jetzt bin ich quasi als Zuckerl dabei, will an die Kids Tipps weitergeben und die Fragen der Eltern beantworten.