Neuer Ratgeber soll Bevölkerung sensibilisieren

Geringe Kosten für Gemeinden

Während die Ferlacher bereits ihren Naturgefahren-Ratgeber in den Händen halten können, sollen in naher Zukunft auch weitere Gemeinden folgen. Und gerade in Zeiten, wo die Kommunen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, kommt der Kärntner Zivilschutzverband den Gemeinden entgegen. „Die Produktionskosten werden von uns getragen“, erklärt Schober: „Die Gemeinden müssen lediglich die Zustellkosten an die Haushalte zahlen.“