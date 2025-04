Dänen-Minister an USA: „Bruch des Völkerrechts“

Frederiksen wies Trumps Pläne zurück

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hatte erst am Donnerstag bei einem Besuch in Grönland die Übernahmedrohungen Trumps klar zurückgewiesen. „Sie können nicht ein anderes Land annektieren“, sagte sie am Donnerstag an die US-Regierung gerichtet. Sie bekräftigte zugleich das Angebot an die USA, die Sicherheitspräsenz in der arktischen Insel auf Basis des seit den 1950er Jahren bestehenden bilateralen Abkommens zu stärken. Derzeit unterhalten die USA nur einen Stützpunkt auf Grönland, und zwar in Pituffik (Thule).