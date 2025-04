Austria: „Was WAC geschafft hat, ist einfach toll“

Denn Klagenfurt-Sportchef Günther Gorenzel – übrigens ein echter Lavanttaler – applaudierte den Wolfsbergern nach dem geschafften, erstmaligen Finaleinzug. „Das wird jetzt in Klagenfurt natürlich nicht jeder gern hören – aber für unser Bundesland ist das ein großartiger Erfolg, einfach toll. Das sollte man als Fußballfan in Kärnten – unabhängig davon, welchem Lager man angehört – einfach so anerkennen! Und der Sieg Hartbergs über Bundesliga-Leader Austria Wien zeigt auch, wie viel unser 3:2 vergangene Woche in Hartberg wert war!“, betont Gorenzel.