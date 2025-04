Trump mit Zöllen zufrieden: „Es läuft sehr gut“

Erzwingt Trump nun TikTok-Verkauf?

Die Regierung in Washington hofft natürlich, dass die Zollkeule zahlreiche Staaten zu Zugeständnissen bewegt. Trump zeigte sich offen für Gespräche über eine Zollreduktion, wenn ihm gute Angebote unterbreitet werden. Mit Blick auf China würde auch grünes Licht für den Verkauf des Kurzvideodienstes TikTok einen Nachlass bedeuten. Er würde ein derartiges Geschäft in Betracht ziehen, sagte der Präsident am Donnerstag vor Journalisten an Bord der Air Force One. Nach seinen Worten ist ein Verkauf von TikTok in greifbare Nähe gerückt, mehrere Investoren seien daran beteiligt.