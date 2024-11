Benko-Jagd: Welche Fragen Staatsanwälte stellen

Waidmänner, die mit René Benko ihr Heil in noblen Jagdgebieten suchen, können rasch ins Visier der Ermittler geraten. Vor allem dann, wenn sie gerade keine Waffe tragen dürfen und mit einem waffenaffinen Milliarden-Pleitier in dem auf 30 Millionen Euro taxierten Stüblergut am steirischen Gaberl auftauchen.