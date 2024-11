Jagd-Affäre nun bei Staatsanwaltschaft Innsbruck

Der verhängnisvolle Jagdausflug mit René Benko bringt Tirols LH-Stv. Georg Dornauer (SPÖ) medial unter Beschuss. Mit dem „Hut eines anderen“ und dem Signa-Pleitier will er in der Steiermark nur auf der Pirsch gewesen sein. Trotz stolzer Pose und dem „Beutebruch“-Hut am Haupt beteuert Dornauer bekanntlich, das Wild nicht selbst erlegt zu haben. Brisant: Über Tirols SPÖ-Chef wurde im Jahr 2019 ein Waffenverbot verhängt, nachdem er am Innsbrucker Flughafen seine Jagdwaffe bei geöffnetem Fenster im Auto gelassen hatte.