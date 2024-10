Benko zieht weiter Fäden: „Bist du geisteskrank?“

Er hat mit seiner Signa-Gruppe die größten Pleiten der österreichischen Nachkriegsgeschichte hingelegt. Er meldete im März seinen persönlichen Konkurs als Unternehmer an. Er gibt sich seither als mittelloser Bankrotteur. Zum Leben, so heißt es, bleibe René Benko nicht mehr als das, was ihm sein Masseverwalter von seinem aktuellen 3700-Euro-Einkommen als Taschengeld zur Verfügung stelle.