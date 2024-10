Schilddrüsen-Unterfunktion: Was sollte ich wissen?

Beim Facharzt für für Innere Medizin

In der Regel kann Sie der Hausarzt bei einer Unterfunktion der Schilddrüse gut versorgen, in speziellen seltenen Fällen überweist er Sie an einen Facharzt für Innere Medizin mit der Spezialisierung Endokrinologie. Wenn gleichzeitig eine Schwangerschaft vorliegt, erfolgt die Therapie natürlich in enger Abstimmung mit Ihrem Gynäkologen.