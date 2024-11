Stuttgart-„Tatort“: Vom Zerfall einer Familie

Eine Zukunft in der Gastwirtschaft ihrer Eltern ist für Hanna Riedle (Mia Reinprechter) keine Option. Sie zieht ins urbane Stuttgart, beginnt dort eine Tischlerlehre und genießt ihr neues Leben in Freiheit, fernab vom Familienmotto „Bete und arbeite“. Am Ufer des Neckars wird die junge Frau dann aber tot aufgefunden, wodurch die kundigen „Tatort“-Kommissare Bootz (Felix Klare) und Lannert (Richy Müller) ins Spiel kommen. Während Lannert sich im Gasthaus einmietet, um vor Ort zu ermitteln, geht Bootz Hinweisen in der Stadt nach. Relativ schnell merken die beiden, dass der Kreis der Verdächtigen größer ist als gedacht und dass sie immer wieder auf dörflichen Gegenwind stoßen.