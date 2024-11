Am Mittwoch wird es ernst mit der Dreier-Koalition

NEOS haben wohl den Fuß in der Regierungstür

Dennoch scheint es durchaus realistisch zu sein, dass die Pinken eher den Fuß in der Regierungstür haben als die Grünen. Bereits am Montag war NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger mit Nehammer und dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler zu einer Besprechung zusammengekommen und hatte sich im Anschluss tendenziell optimistisch gezeigt.