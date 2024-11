Licht an Surfbrettern schützt vor Haiangriffen

Hell und horizontal am besten

Die Experimente wurden in Mossel Bay in Südafrika durchgeführt. Das ist ein Gebiet, das bei Weißen Haien beliebt ist. Das Forschungsteam nutzte robbenförmige Attrappen, stattete diese mit LED-Leuchten aus und zog sie hinter einem Boot her. Auf diese Weise sollte herausgefunden werden, welches Objekt die meiste Aufmerksamkeit der Haie auf sich zog.