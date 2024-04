Hai-Produkte sind bei uns in Zukunft verboten

„Damit werden wir in ganz Europa zum Vorreiter und können zumindest einen Beitrag zur Rettung der verletzlichen Fauna unserer Meere liefern“, so Öko-Ministerin Leonore Gewessler und Grün-Mandatar Lukas Hammer. Letzterer hat den bemerkenswerten Antrag im Parlament eingebracht. Dieser wurde parteiübergreifend angenommen. Eine Verordnung des Klimaschutzministeriums tritt sehr bald in Kraft.