„Möglicherweise erleben sie böse Überraschung“

Russland setzt zur Rückeroberung der in Teilen von der Ukraine besetzten Gebiete in der Region Kursk an. Dafür wurden laut US-Geheimdienstinformationen 50.000 russische Soldaten in der Region zusammengezogen. Das allein ist noch nicht bemerkenswert. Sondern dass auch 12.000 nordkoreanischen Soldaten dort in Stellung gegangen sind.