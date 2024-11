Was in einer Baby-Ausstattung nicht fehlen darf

Ein positiver Schwangerschaftstest in der Hand ist für die meisten werdenden Eltern nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch der Startschuss für einen nie enden wollenden Kreislauf aus Produktrecherche und Kaufentscheidungen. Denn so ein kleiner Mensch braucht unglaublich viele Sachen, angefangen vom Wickeltisch über den Kinderwagen bis hin zu Windeleimer und Spucktüchern. Die Kosten dafür gehen schnell in die Tausende, dazu kommt oft Ratlosigkeit ob eines unfassbar großen Angebots am Markt. Wie sollen Eltern da den Überblick behalten? Krone+ hat alle Tipps, die Sie brauchen!