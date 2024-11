Borrell: Frieden nur mit Aufarbeitung möglich

Mit dieser Äußerung richtete er sich offenbar an den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán und an den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Trump hatte im Wahlkampf versichert, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden könne, womöglich noch vor seinem Amtsantritt am 20. Jänner. Wie er das erreichen will, sagte er bis heute jedoch nicht.