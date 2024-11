„Extrem schlecht“: Jetzt setzt Luft den Wienern zu

Erhöhte Emission von Schadstoffen

Die derzeitigen Messwerte seien laut Experten um diese Jahreszeit allerdings nicht ungewöhnlich. Die Luftqualität in Wien verschlechtert sich typischerweise ab Ende Oktober, wobei die Wintermonate in Bezug auf Luftverschmutzung am stärksten betroffen sind. Das ist unter anderem meteorologisch bedingt, aber liegt auch an dem Beginn der Heizsaison. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit wird vermehrt geheizt, was zu einer erhöhten Emission von Schadstoffen führt.