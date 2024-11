Jennifer Lopez: Ihr Kleid raubt allen den Atem!

Und das, obwohl es sich gar nicht um eine von Jennifers eigenen Filmpremieren handelte. In „Wicked“ spielen die Sängerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo die Hauptrollen, und J. Lo posierte vor den Filmplakaten mit ihnen. Bei uns läuft die Musical-Verfilmung am 12. Dezember in den Kinos an.