Jennifer Lopez: Moderner Audrey-Hepburn-Look

Jennifer Lopez beweist einmal mehr, dass Stil zeitlos ist. Die 55-jährige Ikone zog am Sonntag in einem komplett schwarzen Look alle Blicke auf sich, als sie in Beverly Hills zu Mittag aß. In einem Ensemble, das an die Eleganz von Audrey Hepburn erinnerte, brachte J. Lo eine moderne Note in die klassische Farbpalette.