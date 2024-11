Wie Christine Keeler die Regierung zu Fall brachte

Zuerst waren es nur schwelende Gerüchte. Als Beweise vorlagen, gab er eine persönliche Stellungnahme ab, in der er die Tatsachen bestätigte, aber die Vorwürfe relativierte. Aufgrund der medialen Berichterstattung war seine Stellung in der Regierung aber unhaltbar geworden und er trat zurück. Der Skandal erschütterte seine Partei, die Regierung, der er angehörte, und das Vertrauen der Bürger in Politik und Establishment. Kurz darauf war die konservative Regierung Geschichte – sie war über eine Affäre gestürzt.