Die „Geister“, die David Schalko rief

Die „Kreaturen“, von denen Schalko spricht, sind Risse, Flecken, Muster oder abgebrochener Putz, den er auf Hausmauern, in Hinterhöfen, auf der Straße oder in Stiegenhäusern entdeckt hat. Es sei eine Obsession. „Und damit diese Obsession aufhört, gibt es dieses Buch.“ Wie es zu dieser Obsession gekommen ist? „Ich habe irgendwann angefangen, diese Figuren am zu fotografieren am Boden und habe mit ihnen Kontakt aufgenommen“, verrät uns Schalko in der Wiener Galerie Ostlicht, wo die Bilder nun ausgestellt sind. „Ich wollte eigentlich nie etwas damit machen, es war immer nur für mich selber.“ Es sei „aus einer Laune heraus entstanden“. Erst Ostlicht-Galerist Peter Coeln überredete ihn zur Ausstellung und zum Bildband.