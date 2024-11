„So ein Sieg macht schon etwas mit dem Team“

Am vergangenen Spieltag der Regionalliga West siegte der FC Dornbirn souverän beim Ligazweiten Austria Salzburg, was den Rothosen einen willkommenen Schub gab. „So ein Sieg bewirkt schon etwas im Team“, sagt Trainer Eric Orie, „es ist für uns ein Beweis, dass wir trotz unserer Schwierigkeiten mit allen Teams in der Liga mithalten können.“