Ein Westliga-Spitzenspiel für die Rothosen

Mahop kehrt zurück

Nur drei Punkte holten die Altach Juniors aus den letzten drei Runden, zuletzt mussten sie zudem auch auf ihren Coach Louis Mahop verzichten, der bei den Bundesliga-Profis interimistisch eingesprungen war. Heute (15.30) daheim gegen St. Johann – die Salzburger siegten am Mittwoch im Nachtrag klar mit 3:0 in Schwaz – steht Trainer Mahop aber wieder an der Seitenlinie und will die Juniors zurück auf die Siegerstraße führen.