Das Licht des Optimismus

Aber Amerika ist das Land des Pathos und der Zuversicht. Und so trieb Harris vielen – auch ihrem Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft, Tim Walz, die Tränen in die Augen, als sie ihre Niederlage eingestand, und gleichzeitig sprach sie vom Licht des Optimismus, des Glaubens und der Wahrheit, das den Himmel erleuchten solle. Sie wisse, dass viele fühlen würden, in eine dunkle Zeit einzutreten. Sie hoffe das nicht. Aber die Sterne seien nur im Dunkeln zu sehen.