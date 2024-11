Darum ist das Duell Hartberg gegen Sturm speziell

Grgic-Leihe nach Hartberg?

Die Leihen haben sich ausgezahlt. Alle drei Spieler etablierten sich bei Hartberg in der Bundesliga. „Wenn Spieler noch nicht so weit bei uns sind, für die 2. Mannschaft aber schon zu gut sind, war Hartberg in der Vergangenheit eine wirklich gute Plattform. Am Ende profitieren dann beide Mannschaften von diesem Austausch“, weiß Tebbich, der mit Leon Grgic aktuell wieder eine spannende Aktie in den Reihen hat, die allerdings bei Sturm trotz Top-Leistungen in der 2. Liga und in der Youth League wenig Spielpraxis in der Kampfmannschaft bekommt. Eine Leihe steht diesen Winter im Raum. Vielleicht sogar wieder nach Hartberg? „Das ist sicher eine Überlegung. Aber ich möchte meinem künftigen Sportchef-Kollegen da nicht vorgreifen.“