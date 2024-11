Nach Razzia: War Österreicher Jörg S. Drahtzieher?

Drei der acht Beschuldigten besitzen dabei tiefgreifende Verbindungen zur deutschen rechtspopulistischen Partei AfD. Unter ihnen: Der Lokalpolitiker Kurt H., der bei der Razzia am Dienstag offenbar durch einen Schuss aus einer Waffe verletzt wurde. Aufgrund seiner Verletzung konnte dieser zuerst nicht den Ermittlern in Karlsruhe übergeben werden. Am Donnerstag folgte der Haftbefehl des AfD-Politikers in Leipzig.