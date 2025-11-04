Menschenrechte, die Unheil stiften

Während nämlich das EU-Recht wie auch unsere Justiz weitgehend zur illegalen Massen-Zuwanderung geschwiegen hat, ist man rigoros, wenn es darum geht, auch nur einen einzigen straffälligen Migranten abzuschieben. Und zwar unter Berufung auf ebendiese Europäische Menschenrechtskonvention, die jene Folter verbietet, die möglicherweise in den Herkunftsländern drohen könnte.