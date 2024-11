Terrorzelle aufgedeckt: Acht Rechtsextreme in Haft

Die deutschen Staatsangehörigen seien am frühen Morgen an verschiedenen Orten in und um Leipzig, in Dresden, im sächsischen Landkreis Meißen sowie im polnischen Zgorzelec auf der Grundlage von Haftbefehlen gefasst worden. Auch in Österreich finden demnach Durchsuchungen statt. Die Räumlichkeiten von „nichttatverdächtigen Personen“ in Wien und im Bezirk Krems-Land seien betroffen.