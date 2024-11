Annette Mann: „Große Sorge um den Standort“

Das Betriebsergebnis der Airline hat sich zuletzt halbiert. Siebenmal höhere Kosten für Starts als in Prag, viermal höhere Lohnnebenkosten als in der Schweiz. Wieso AUA-Chefin Annette Mann so langsam schwarz für den rot-weiß-roten Standort sieht, wenn die Politik nicht bald handelt.