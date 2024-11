Etwas mehr Gelassenheit

Die klare Wahl der Amerikaner hat auch unsere Planung für die heutige „Kronen Zeitung“ verändert. Wir haben die Strecke zur US-Wahl deutlich ausgeweitet. Angefangen von unserem US-Korrespondenten Christian Thiele beschäftigt sich heute ein gutes Dutzend Redakteurinnen und Redakteure in Berichten, Reportagen, Analysen und Kommentaren mit dem, was in der Nacht auf gestern in den USA geschehen ist. Und vor allem mit dem, was dort und im Rest der Welt, besonders auch bei uns in Österreich, nun passieren wird.