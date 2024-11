Erneut Wirbel um Parteienförderungsgesetz

SPÖ präsentiert Landesliste für Wahl am 19. Oktober

Weiters hat die SPÖ ihre Landesliste für die Landtagswahl am 19. Jänner präsentiert. Das Regierungsteam führt auch jeweils die Bezirkslisten an. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist vor Landesrat Leonhard Schneemann Listenerster in Oberwart, Landesrat Heinrich Dorner in Oberpullendorf und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf in Eisenstadt-Umgebung. Landesrätin Daniela Winkler liegt im Bezirk Neusiedl vor dem Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter.