Stimm-Wunder: Warum Affen die besseren Jodler sind

Vorteile der „Ultra-Jodler“ im Sozialleben

„Diese Ergebnisse zeigen, wie Affen ein distinktes evolutionäres Merkmal – die Stimm-Membranen – nutzen, das es ermöglicht, eine größere Bandbreite an Rufen zu erzeugen, einschließlich dieser ‘Ultra-Jodler‘“, so der Senior-Autor Jacob D. Dunn von der Anglia Ruskin University in einer Aussendung. Dies könne laut Dunn besonders wichtig für Primaten sein, die ein „komplexes Sozialleben“ haben und auf verschiedene Arten kommunizieren müssen.