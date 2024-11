„Nehme jeden Flüchtling von Deutschland zurück“

Mehr als 60.000 Somalierinnen und Somalier leben heute in Deutschland, in diesem Jahr haben bisher 5800 Menschen aus dem Land einen Asylantrag gestellt. Nur „eine kleine Zahl“ habe kein Bleiberecht, sagte Scholz. Es gehe vor allem darum, Kriminelle abzuschieben. „Das ist auch im Interesse der sehr großen Community von Somalis hier in Deutschland, die hier gut zurechtkommen und gut integriert sind“, hielt der Politiker fest.