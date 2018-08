Piraten kassieren in Deutschland Sozialhilfe

Ex-Pirat erhält rund 1000 Euro pro Monat vom deutschen Staat

So leben die Piraten weiterhin unbehelligt in Deutschland. Einer von ihnen soll laut „Bild“ rund 1000 Euro monatlich an Sozialleistungen erhalten. 350 Euro bekomme er für die Wohnung, 416 Euro erhalte er in bar, der Rest entfalle auf die Krankenversicherung. Einer der Somalier habe in Deutschland sowohl die Mittlere Reife als auch den Führerschein in der Tasche. Der brutale Überfall hatte somit für die Männer ein durchaus positives Ende genommen ...