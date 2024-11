Mädchen aus Park in OÖ entführt: 18 Monate Haft

„Man will es nicht zu Ende denken“

„Man will sich die Tat gar nicht zu Ende denken, was passiert wäre. Sich am helllichten Tag am Spielplatz eine nicht einmal Neunjährige auszusuchen, und sie unter einem Vorwand an eine uneinsichtige Stelle zu locken, ist verabscheuenswert“, stellte die Richterin fest. „Zum Glück war die Achtjährige damals schon ein sehr ‘taffes‘ Mädchen mit einer großartigen Auffassungsgabe, die sehr genau mehrere gute Angaben gemacht hat!“ Auch dass er sie nach ihrer Nummer gefragt, und von seinen mehreren (erfundenen) Haustieren erzählt hatte, sei typisch für pädophile Straftäter, betonte die Richterin und sah eine besonders starke kriminelle Energie in dem stillen 33-Jährigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.