18.000 Euro-Motorrad kommt nicht unter den Hammer

Enormes Glücksgefühl, hervorgerufen durch die Fortbewegung mit sehr hohem Tempo – so wird der berühmt-berüchtigte Geschwindigkeitsrausch definiert. Ein Biker (41) aus Aschach an der Donau gehört zu jenen Lenkern, die von der eigenen Raserei quasi „wie besoffen“ sind. Am Donnerstag raste der gebürtige Bulgare, wie berichtet, gegen 15 Uhr auf der Terminalstraße in Wels in eine Lasermessung. Dort sind nur 50 km/h erlaubt, der Raser war abzüglich der Messtoleranz um 67 km/h zu schnell und musste seinen Führerschein und sein Motorrad – eine BMW GS um stolze 18.000 Euro – abgeben. Die Maschine wurde nach der gesetzlichen Neuerung zur 34-StVO-Novelle, dem sogenannten Rasergesetz, beschlagnahmt.