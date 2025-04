„Oberösterreich soll eine führende Region werden!“

„Die europäische Politik hat mit Ge- und Verboten in den letzten Jahren aber das Gegenteil erreicht. Wir brauchen einen Richtungswechsel“, betonte Achleitner, denn laut Beyrer hinke die EU bereits in vielen Bereichen hinterher. Speziell die Entbürokratisierung sei ein wichtiger Aspekt. Eine Vorreiterrolle will man indes im Einsatz von Wasserstoff als klimafreundlichen Energieträger für die Industrie einnehmen.